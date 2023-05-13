20 عملًا مقاومًا بالضفة الغربية خلال 24 ساعة

نفذ مقاومون فلسطينيون، 20 عملاً مقاوماً بالضفة الغربية ضد الاحتلال، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أحصت مراكز فلسطينية متخصصة.

وأفادت حصيلة رسمية، نُشرت اليوم السبت، بأن العمليات تنوَّعت ما بين 3 عمليات إطلاق نار، وإلقاء زجاجتين حارقتين، وإحراق كاميرا عسكرية، إلى جانب عملية تصدٍّ للمستوطنين واندلاع المواجهات في 13 نقطة.

ووثَّق مركز "معطى"، اندلاع مواجهات بمدينة القدس، في كل من باب العامود وصور باهر ومخيم شعفاط وسلوان، مؤكدا أن الشبان ألقوا زجاجات حارقة، وأحرقوا كاميرا عسكرية.

وفي السياق، تصدَّى المواطنون للمستوطنين في بلدة سلواد برام الله، فيما واندلعت مواجهات في زبوبا بجنين، وأطلق مقاومون النار على قوات الاحتلال على حاجز سالم بجنين، كما استُهدف حاجز صرة ودير شرف بنابلس بالرصاص الحي.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في قريوت وبيت دجن وبيتا، وكفر قدوم بقلقيلية، والخضر ببيت لحم، بالإضافة إلى بيت أمَّر والبلدة القديمة بالخليل.

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وتصاعدت وتيرة أعمال المقاومة خلال شهر إبريل الماضي، حيث رصد التقرير 987 عملاً مقاوماً؛ بينها 139 عملية إطلاق نار واشتباك مسلَّح مع قوات الاحتلال.

وبالتزامن مع هذه الأحداث، يتعرّضض قطاع غزة، لليوم الخامس على التوالي، إلى عدوان الاحتلال الإسرائيلي، والذي بدأ باغتيال ثلاثة من قادة الجهاز العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "سرايا القدس"، وأسفر عن 33 شهيدًا و147 جريحًا ودمار كبير في المباني والمنشآت.

المصدر / فلسطين أون لاين