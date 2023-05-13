الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، أربعة مواطنين من بلدة بيت ريما شمال غرب مدينة رام الله، بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلاً من: مهند جميل الريماوي، رامز يحيى الريماوي، قدورة أفراح الريماوي، وأحمد بهاء الريماوي، أثناء مرورهم عبر الحاجز المقام عند مدخل قرية النبي صالح، شمال غرب المحافظة.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين