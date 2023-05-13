13 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 13 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1110 القوات الصليبية تحتل مدينة بيروت التي أطلقوا عليها اسم «جوتييه» وعاثوا فيها فسادًا وارتكبوا مذابح مروعه فيها.

القوات الصليبية تحتل مدينة بيروت التي أطلقوا عليها اسم «جوتييه» وعاثوا فيها فسادًا وارتكبوا مذابح مروعه فيها. 1805 عمر مكرم يقود ثورة شعبية ضد تعسف الوالي العثماني خورشيد باشا، وقد نجحت هذه الثورة في إقصائه عن الحكم واختيار محمد علي باشا واليًا على مصر.

عمر مكرم يقود ثورة شعبية ضد تعسف الوالي العثماني خورشيد باشا، وقد نجحت هذه الثورة في إقصائه عن الحكم واختيار محمد علي باشا واليًا على مصر. 1861 الفلكي الأسترالي جون تبت يكتشف المذنب C/1861 J1، أحد أكبر المذنبات في القرن 19.

الفلكي الأسترالي جون تبت يكتشف المذنب C/1861 J1، أحد أكبر المذنبات في القرن 19. 1888 إلغاء البرازيل لنظام العبودية والمتاجرة بالعبيد.

إلغاء البرازيل لنظام العبودية والمتاجرة بالعبيد. 1943 عصابات "الهاغاناة" الإرهابية الصهيونية، ترتكب مذبحة في مدينة صفد شمال فلسطين، يذهب ضحيتها 70 مواطناً فلسطينياً.

عصابات "الهاغاناة" الإرهابية الصهيونية، ترتكب مذبحة في مدينة صفد شمال فلسطين، يذهب ضحيتها 70 مواطناً فلسطينياً. 1948 وجه حاييم وايزمان رسالة إلى الرئيس الأمريكي ترومان يطلب فيها منه الإيفاء بوعده الاعتراف بدولة يهودية، وأعلن عن قيام دولة إسرائيل في تل أبيب بتاريخ 14 مايو الساعة الرابعة بعد الظهر.

وجه حاييم وايزمان رسالة إلى الرئيس الأمريكي ترومان يطلب فيها منه الإيفاء بوعده الاعتراف بدولة يهودية، وأعلن عن قيام دولة إسرائيل في تل أبيب بتاريخ 14 مايو الساعة الرابعة بعد الظهر. 1948 إعلان الأحكام العرفية في مصر بسبب حرب فلسطين.

إعلان الأحكام العرفية في مصر بسبب حرب فلسطين. 1948 مدينة يافا تستسلم رسمياً لمنظمة "الهاغاناه" الصهيونية الإرهابية.

مدينة يافا تستسلم رسمياً لمنظمة "الهاغاناه" الصهيونية الإرهابية. 1948 الجيش الأردني وجيش الإنقاذ العربي والمجاهدون الفلسطينيون يشتركون في الهجوم على مستعمرة غوش عتسيون ويستولون عليها رداً على الهجمات التي شنها الصهاينة على طريق الخليل.

الجيش الأردني وجيش الإنقاذ العربي والمجاهدون الفلسطينيون يشتركون في الهجوم على مستعمرة غوش عتسيون ويستولون عليها رداً على الهجمات التي شنها الصهاينة على طريق الخليل. 1965 جمال عبد الناصر يقطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا الغربية وذلك لإقامتها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

جمال عبد الناصر يقطع العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا الغربية وذلك لإقامتها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. 1984 اغتيال الكاتب والمفكر الفلسطيني حنا مقبل أمين عام اتحاد الصحفيين العرب، اثر إطلاق النار عليه في شوارع العاصمة القبرصية.

اغتيال الكاتب والمفكر الفلسطيني حنا مقبل أمين عام اتحاد الصحفيين العرب، اثر إطلاق النار عليه في شوارع العاصمة القبرصية. 2003 السلطات الإسرائيلية تعتقل الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في أراضي عام 1948، مع نخبة من قادة الحركة. وقد أفرج عن الشيخ صلاح ورفاقه مطلع عام 2006، بعد أن ثبت زيف التهم الموجهة له

المصدر / فلسطين أون لاين