لليوم الخامس.. الاحتلال يواصل عدوانه الغاشم على قطاع غزة

لا يزال الاحتلال الاسرائيلي يواصل عدوانه الغاشم على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، حيث أعلنت وزارة الصحة بغزة أن 33 شهيداً و147 إصابة هي حصيلة العدوان المستمر والمتواصل على قطاع غزة.

حيث قصفت طائرات الاحتلال خلال ساعات الفجر الأولى أرضا زراعية شرق محافظة رفح جنوب قطاع غزة، إلى جانب استهدافها لأرض زراعية في منطقة بئر النعجة شمال غزة، بالإضافة الى قصفها لأرض زراعية في محيط سوق فراس وسط مدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزل والد الشهيد بهاء أبو العطا في حي الشجاعية الى الشرق من مدينة غزة.

وأغارت طائرات الاحتلال الحربية على منزلاً يعود لعائلة مهنا في شارع اليرموك وسط مدينة غزة، حيث اشتعلت النيران في المنزل المستهدف في حي اليرموك نتجه عنه ثلاث إصابات في صفوف المواطنين.

وأفاد شهود عيان عن اندلع حريق نتيجة شظايا صواريخ القبة الحديدية على سطح أحد المنازل في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

من جهتها أُطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية فجر اليوم السبت، رشقات صاروخية من قطاع غزة تجاه المدن والمستوطنات الإسرائيلية؛ ردا على العدوان المستمر ضد القطاع ضمن عملية أطلقت عليها الغرفة المشتركة "ثأر الأحرار".

حيث انطلقت صافرات الإنذار في العديد من مستوطنات ما يسمى بـ"غلاف غزة "، لا سيما مستوطنة "لاخيش والمنطقة الصناعية الجنوبية، أشكلون، وزيكيم، كرميه، نتيف هعسراه، وناحل عوز والعين الثالثة.

بدوره تحدث الاعلام العبري عن إطلاق وابل كثيف من القذائف الصاروخية من غزة نحو شاطئ عسقلان، حيث تواصل المقاومة الفلسطينية إطلاق رشقات صاروخية بين الفينة والأخرى تجاه مستوطنات الغلاف المحاذية للقطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين