أبو حمزة محذرا الاحتلال: مستعدون لتوسيع دائرة النار مهما كلف الثمن

أكد الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي "أبو حمزة"، أن السرايا وفصائل المقاومة مستعدون لتوسيع دائرة النار مهما طال أمد المعركة ومهما كلف ذلك من ثمن.

وقال أبو حمزة في مقطع مرئي بثه مساء اليوم الخميس: "إن العدو يمارس الغباء ويرتكب الحماقات باغتيال القائد علي غالي ونائبه أحمد أبو دقة اعتقادًا منه بان الاغتيالات ستوقف مسيرة المقاومة".

وأضاف: "مصممون على التصدي للعدوان ضمن معركة ثأر الأحرار البطولية"، لافتًا إلى أن المقاومة خالفت التوقعات الصهيونية لطبيعة الرد على جريمة اغتيال قادة سرايا القدس.

وأشار أبو حمزة إلى أن الاحتلال وقف رعبًا ينتظر لـ 35 ساعة ردنا الذي لا زال مستمرًا.

وتابع: إن" نتنياهو يدفع بملايين المستوطنين كالجرذان إلى الملاجئ".

المصدر / فلسطين أون لاين