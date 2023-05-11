"هندسة المتفجرات" تنفذ 22 مهمة منذ بدء العدوان

نفذت طواقم الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات في الشرطة 22 مهمة مختلفة منذ بدء العدوان على قطاع غزة فجر الثلاثاء.

وأوضح تقرير لهندسة المتفجرات، أن طواقمها تلقت 52 إشارة للتعامل مع أماكن تعرضت للاستهداف، كما أنها تواصل عملها في متابعة بقية الإشارات الواردة إليها من المواطنين والأجهزة الأمنية الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن عملها شمل تحييد خطر صواريخ وقذائف لم تنفجر من مخلفات الاحتلال خلال العدوان الحالي على قطاع غزة.

وأهابت طواقم الأدلة الجنائية وهندسة المتفجرات بالمواطنين المبادرة للإبلاغ عن أية أجسام غير منفجرة عبر الاتصال بالشرطة عبر الرقم 100 أو العمليات المركزية لوزارة الداخلية عبر الرقم 109.

المصدر / فلسطين أون لاين