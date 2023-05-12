12 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 12 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1641 المستكشف الهولندي أبل تاسمان يكتشف نيوزيلندا.

المستكشف الهولندي أبل تاسمان يكتشف نيوزيلندا. 1948 العصابات الصهيونية ترتكب مذبحة في قرية "خبيزة" ذهب ضحيتها ما يزيد عن 31 مواطنًا فلسطينيًا.

العصابات الصهيونية ترتكب مذبحة في قرية "خبيزة" ذهب ضحيتها ما يزيد عن 31 مواطنًا فلسطينيًا. 1948 العصابات الصهيونية تحتل مدينة بيسان تنفيذًا للخطة "د" التي وضعتها قيادة عصابات الهاغانا الإرهابية، لاحتلال أكبر عدد ممكن من المدن والقرى قبل رحيل القوات البريطانية.

العصابات الصهيونية تحتل مدينة بيسان تنفيذًا للخطة "د" التي وضعتها قيادة عصابات الهاغانا الإرهابية، لاحتلال أكبر عدد ممكن من المدن والقرى قبل رحيل القوات البريطانية. 1997 روسيا والمقاتلون الشيشان يوقعان اتفاق سلام هو الأول من نوعه على مدى أكثر من أربعمائة عام من الصراع الدامي بين المسلمون الشيشانيون والروس الذين يعتبرون الشيشان أحد أقاليم روسيا الاتحادية.

روسيا والمقاتلون الشيشان يوقعان اتفاق سلام هو الأول من نوعه على مدى أكثر من أربعمائة عام من الصراع الدامي بين المسلمون الشيشانيون والروس الذين يعتبرون الشيشان أحد أقاليم روسيا الاتحادية. 2002 الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر يقوم بزيارة لكوبا لمدة 5 أيام، وبهذا يصبح أول رئيس أمريكي يقوم بزيارة كوبا بعد تولي الرئيس فيدل كاسترو الحكم في عام 1959.

الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر يقوم بزيارة لكوبا لمدة 5 أيام، وبهذا يصبح أول رئيس أمريكي يقوم بزيارة كوبا بعد تولي الرئيس فيدل كاسترو الحكم في عام 1959. 2004 استشهاد المجاهدين فوزي المدهون ومحمد ياسين من سرايا القدس أثناء تصديهما للاجتياح الصهيوني لحي الزيتون بغزة.

استشهاد المجاهدين فوزي المدهون ومحمد ياسين من سرايا القدس أثناء تصديهما للاجتياح الصهيوني لحي الزيتون بغزة. 2017 هجوم إلكتروني ببرمجية الفدية يوقع أكثر من 230 ألف جهاز إلكتروني حول العالم.

هجوم إلكتروني ببرمجية الفدية يوقع أكثر من 230 ألف جهاز إلكتروني حول العالم. 2021 استشهاد كوكبة من قيادات كتائب القسام خلال استهدافات إسرائيلية في معركة "سيف القدس" أبرزهم قائد لواء غزة باسم عيسى والشهداء القادة جمال الزبدة وجمعة الطحلة ووليد شمالي وحازم الخطيب وسامي رضوان وحسن قهوجي ووائل عيسى.

استشهاد كوكبة من قيادات كتائب القسام خلال استهدافات إسرائيلية في معركة "سيف القدس" أبرزهم قائد لواء غزة باسم عيسى والشهداء القادة جمال الزبدة وجمعة الطحلة ووليد شمالي وحازم الخطيب وسامي رضوان وحسن قهوجي ووائل عيسى. 2021 كتائب القسام تقصف عسقلان ونتيفوت وسديروت ب200 صاروخ رداً على قصف برج الشروق وكردٍ أولي على اغتيال ثلة من قادة القسام.

المصدر / فلسطين أون لاين