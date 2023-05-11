الكويت تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

أدان مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي، العدوان الإسرائيلي السافر على الشعب الفلسطيني، مطالباً أن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن في المنطقة والعالم.

ودعا البناي الذي يترأس المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي لشهر أيار/ مايو، في تصريح للصحفيين وصل " " إلى الالتزام بالتنفيذ الكامل لقرارات المجلس ذات الصلة، مع ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني، والحفاظ على حقوقه المشروعة كافة التي كفلها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

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وشدد فلعلى أن إدانة الاحتلال الإسرائيلي يجب أن تكون مطلقة ومن الجميع، مشيرًا إلى أن حماية المدنيين الفلسطينيين يتعين أن تكون بالمعنى المادي والقانوني، وهي مسؤولية ملقاة على عاتق مجلس الأمن.

وأعرب السفير البناي عن تضامن دولة الكويت الكامل مع الأشقاء الفلسطينيين، ومواصلة دعم قضيتهم العادلة.

المصدر / فلسطين أون لاين