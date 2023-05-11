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25 شهيدًا من جرّاء العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة

11 مايو 2023 . الساعة 08:38 بتوقيت القدس
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طواقم طبية تنقل أحد شهداء العدوان الإسرائيلي فجر اليوم

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، إلى 25 شهيدا.

وقالت وزارة الصحة بغزة، في بيان لها، إن حصيلة الشهداء ارتفعت في القطاع منذ فجر الثلاثاء الماضي إلى 25 شهيدا، وعدد الإصابات إلى أكثر من 76 بينها إصابات خطيرة.

وقد شهدت الساعات الأخيرة استمرار إطلاق دفعات من الصواريخ من غزة، وغارات للطيران الحربي الإسرائيلي فجر الخميس.

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ووصلت بعض صواريخ المقاومة مساء أمس إلى (تل أبيب)، حيث سمع دوي عدة انفجارات في محيط المدينة.

وأدَّى العدوان إلى وقوع أضرار جسيمة في ممتلكات المواطنين، حيث طال القصف الجوي الشقق السكنية والأراضي الزراعية والمساجد ومؤسسات حكومية عديدة في القطاع.

وردَّت المقاومة الفلسطينية عبر غرفة العمليات المشتركة بعملية "ثأر الأحرار" على جريمة اغتيال الاحتلال لقادة سرايا القدس فجر أمس الثلاثاء.

المصدر / فلسطين أون لاين
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