تقرير دولي: عدد النازحين عالميًا في 2022 يتخطى 71 مليونًا

أوضح المركز الدولي ومقره مدينة جنيف السويسرية، في تقريره لعام 2023 بشأن النزوح الداخلي حول العالم، أن الحروب والكوارث الطبيعية تسببت في نزوح 71.1 مليون شخص بحلول نهاية عام 2022.

وأشار التقرير أن الرقم يمثل زيادة بنسبة 20 بالمئة عن أعداد النازحين في 2021 الذي سجل 59.2 مليون شخص.

وقال المركز:" إن ما يقرب من ثلاثة أرباع النازحين في العالم يعيشون في 10 دول، بينها سوريا وأفغانستان والكونغو الديمقراطية وأوكرانيا والسودان.

وذكر التقرير أن الحرب في أوكرانيا تسببت في نزوح نحو 17 مليون شخص عام 2022، مشيرا أن 32.6 مليون نزحوا العام الماضي بسبب الكوارث الطبيعية كالفيضانات والجفاف والانهيارات الأرضية.

المصدر / الأناضول