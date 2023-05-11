فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مرداوي: الاحتلال فشل في تشتيت جهد المقاومة والضفة تراكم قوتها

في ذكراها الثانية.. مقدسيون يستذكرون بداية معركة "سيف القدس"

إصابة جندي إسرائيلي برصاص المقاومة في طولكرم

أطقم الدفاع المدني تُنفذ 60 مهمة منذ بدء العدوان

مراجعات الثانوية العامة" توجيهي" 2023 - مبحث اللغة الإنجليزية (2)

#أمناء_السيف.. فرحة فلسطينية بقصف المقاومة (تل أبيب)

"التحدي 5".. متنفس الأطفال الوحيد في تجمع بدوي معزول

اتحاد الصناعات والغرف التجارية يطالب بضغط دولي لفتح "كرم أبو سالم وإيرز"

قرار للاحتلال بتدمير منزل الشهيد "خروشة" منفذ عملية حوارة

"أونروا" بغزة تُصدر تنويهًا بشأن استكمال توزيع المساعدات الغذائية

إصابة جندي إسرائيلي برصاص المقاومة في طولكرم

11 مايو 2023 . الساعة 11:34 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة أحد جنوده برصاص المقاومة الفلسطينية وذلك خلال عملية اقتحام نفها الاحتلال لمخيم نور شمس في طولكرم شمال الضفة الغربية.

وقال في بيان مقتضب: " تعرض جنودنا لإطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة وإلقاء زجاجات حارقة وحجارة في عديد المناطق بالضفة.

وأشار إلى إصابة أحد جنوده بالرصاص خلال اقتحام مخيم نور شمس، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإبلاغ عائلته.

اقرأ أيضاً: إصابة جندي (إسرائيلي) باشتباك مسلح مع مقاومين في جنين

ولم تنكر تضرر آلية عسكرية خلال تصدي المقاومة لاقتحام طوباس.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#المقاومة #إصابة جندي #اقتحام طولكرم #اقتحام جيش الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة

البث المباشر