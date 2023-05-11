إصابة جندي إسرائيلي برصاص المقاومة في طولكرم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة أحد جنوده برصاص المقاومة الفلسطينية وذلك خلال عملية اقتحام نفها الاحتلال لمخيم نور شمس في طولكرم شمال الضفة الغربية.

وقال في بيان مقتضب: " تعرض جنودنا لإطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة وإلقاء زجاجات حارقة وحجارة في عديد المناطق بالضفة.

وأشار إلى إصابة أحد جنوده بالرصاص خلال اقتحام مخيم نور شمس، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإبلاغ عائلته.

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ولم تنكر تضرر آلية عسكرية خلال تصدي المقاومة لاقتحام طوباس.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين