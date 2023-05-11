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"أونروا" بغزة تُصدر تنويهًا بشأن استكمال توزيع المساعدات الغذائية

11 مايو 2023 . الساعة 10:51 بتوقيت القدس
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توزيع الأونروا للمساعدات الغذائية

أصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بغزة، تنويهًا مهمًا بشأن استئناف خدمات توزيع المساعدات الغذائية من أجل استكمال الدورة الحالية فقط في المراكز التي لم تستكمل الدورة بعد.

وأوضحت في بيان وصل "" اليوم الخميس، أن المراكز تشمل: مركز توزيع التفاح، مركز توزيع غرب رفح، مركز توزيع خان يونس (الواقع في مركز تدريب خان يونس غرباً)، ومركز توزيع بني سهيلا.

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وأشارت إلى أن باقي المراكز فقد تم الانتهاء من توزيع المساعدات الغذائية للدورة الحالية، مبينة أنه تم إبلاغ العائلات المعنية من خلال رسالة نصية لتوجيههم للمراكز المفتوحة بدءاً من الساعة 8:30 من صباح هذا اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#غزة #الأونروا #مساعدات غذائية

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