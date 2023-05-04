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"أونروا" تعلن إضافة أسر جديدة للاستفادة من "الكابونة"

04 مايو 2023 . الساعة 00:07 بتوقيت القدس
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أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة عن إضافة (30,000) فرد جديد إلى قائمة المستفيدين من المساعدات الغذائية.

وأوضحت (أونروا)أنه تم تحديد الفئة الجديدة المضافة استنادًا إلى معايير الاحتياج وحجم الأسرة من بين المستفيدين الذين تقدموا بالطلب عبر التطبيق الإلكتروني الذي تم الإعلان عنه في ديسمبر الماضي.

ولفتت إلى أنه سيتم التواصل مع هذه الأسر في الأيام القادمة لتوجيههم بالحضور إلى مكاتب الخدمات الاجتماعية لتقديم الوثائق اللازمة للتدقيق، حيث ستبذل الوكالة كل ما يلزم لتوزيع المساعدات عليهم قبل نهاية هذا الشهر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#وكالة الغوث #أونروا #الكابونة #فحص الكابونة

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