3 أسرى من جنين يدخلون عامهم الـ21 في سجون الاحتلال

دخل ثلاثة أسرى من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين بالضفة الغربية، اليوم الخميس، عامهم الـ21 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

من جهته، قال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، خلال تصريحات صحفية: إن "الأسرى الثلاثة معتقلون منذ عام 2003 وهم: أنس غالب حسن جرادات، محكوم بالسجن المؤبد 35 مرة، إضافة إلى (35 عاما)، ومحمد حسين فايز جرادات، مؤبد مدى الحياة، وإياد إبراهيم حسن جرادات، مؤبد وثلاثين عاماً".

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ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، إضافة، إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 عامًا أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين