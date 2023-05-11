الاحتلال يواصل إغلاق معابر قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي

يواصل الاحتلال الاسرائيلي إغلاق منافذ قطاع غزة، في ظل عدوانه المستمر عليه منذ ثلاثة أيام، ومن بين تلك الحواجز حاجز بيت حانون شمالاً المخصص لسفر المرضى ماتسبب في حرمان 292 مريض ومرافقيهم، غالبيتهم مرضى أورام، إضافة إلى15 حالات انقاذ حياة من المغادرة للعلاج في مستشفيات القدس والضفة والداخل المحتل.

بدورها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن منع الاحتلال للمرضى من الوصول إلى المستشفيات التخصصية مخالفة للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وتعمد في حرمان المرضى من حقوقهم العلاجية، مطالبة الجهات ذات العلاقة بالضغط على الاحتلال الاسرائيلي، لتسهيل مغادرة المرضى المحولين لإنقاذ حياتهم قبل فوات الاوان.

وفي سياق متصل، تواصل سلطات الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم المخصص لإدخال البضائع والوقود لغزة لليوم الثالث.

ومن الجدير بالذكر، استمر توقف الدراسة في مدارس وجامعات غزة بسبب التصعيد لليوم الثالث.

يُذكر أن قطاع غزة يحيط به معبر وستة حواجز، لا يدخل ولا يخرج منه شيء دون المرور بأحدها، علما أن الحواجز الستة تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي بالكامل، والمعبر الوحيد الخارج عن سيطرة الاحتلال هو معبر رفح جنوباً، وهي على النحو التالي:

حاجز المنطار (كارني)، ھو أھم الحواجز في القطاع وأكبرھا من حیث عبور السلع التجاریة بین القطاع والاحتلال الإسرائیلي وهو مغلق تماما وبشكل كامل منذ عدة سنوات. حاجز بيت حانون (إيريز)، وهو مخصص لعبور الحالات المرضیة الفلسطینیة المطلوب علاجھا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948م، أو الضفة الغربیة، أو الأردن، ویمر منه الدبلوماسيون والصحافة والبعثات الأجنبیة والعمال وتجار القطاع الراغبون في الدخول بتصاریح إلى الأراضي المحتلة، كما تمر منه الصُحف والمطبوعات. حاجز العودة (صوفا)، وھو معبر صغیر ومخصص للحركة التجاریة، وأغلبھا مواد البناء التي تعبر باتجاه قطاع غزة فقط، فلا تعبر منه أي مواد نحو الاحتلال الإسرائیلي ویعمل أحیاناً نيابة عن معبر المنطار (كارني). حاجز الشجاعیة (ناحال عوز) وھو معبر حساس فمنه یمر الوقود نحو القطاع، ویقع تحت إشراف شركة "إسرائیلیة" یناط بھا تورید الوقود إلى غزة، والمعبر عبارة عن مكان تتصل به من الجانبین أنابیب كبیرة یفرغ فیھا الوقود القادم من الاحتلال الإسرائیلي. حاجز كرم أبو سالم (كیرم شالوم)، وهذا المعبر مخصص للحركة التجاریة بین القطاع وبین الاحتلال الإسرائیلي، ویستخدم أحیانا لعبور المساعدات إلى القطاع، كما یمر منه بعض الفلسطینیین حین یتعذر علیھم استعمال معبر رفح. حاجز القرارة (كیسوفیم) وهو مخصص للتحرك العسكري للاحتلال الإسرائیلي حیث تدخل منه الدبابات والقطع العسكریة أثناء توغلها في القطاع. معبر رفح، ويستخدم وفقاً لاتفاقیة المعابر الموقعة بین الاحتلال والسلطة الفلسطینیة في نوفمبر/تشرین الثاني عام 2005 ، لعبور كل فلسطیني یحمل ھویة فلسطینیة.

المصدر / فلسطين أون لاين