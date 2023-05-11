اعتقالات وإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس 11 مايو 2023، حملة مداهمات واعتقالات تخللها مواجهات أسفرت عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين، بمناطق متفرقة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ففي نابلس؛ أفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدة قصرة جنوب نابلس، واعتقلت المواطنَين: إبراهيم يوسف حسن، ومعاذ أنور حسن، عقب مداهمة منزليهما، فيما اعتقلت المواطن عبد الله بدوي ونجله مهند، وأحمد طارق عودة، وأحمد مرداوي من بلدة قريوت جنوب نابلس.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زواتا غرب مدينة نابلس، واعتقلت الأسير المحرر محمد نمر شطاوي، كما اقتحمت حي المخفية في المدينة وسط اندلاع مواجهات ومداهمة عدة منازل والعبث بمحتوياتها.

وفي طولكرم؛ اقتحمت قوات الاحتلال فجراً، مخيم نور شمس شرقاً ما أدى إلى اندلاع مواجهات، تخللها إطلاق الرصاص، وقنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة مواطنين، أحدهما برصاصة في الظهر، ونُقلا إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ووُصفت حالتهما بالمستقرة.

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وذكرت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت عدداً من منازل المواطنين، واعتلت أسطحها، في الوقت الذي قامت جرافة احتلالية بتدمير عدة مركبات للمواطنين وسط المخيم.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة شبان هم: محمد عثمان خضر عليان (18 عاما)، ومحمود عثمان خضر عليان (21 عاما)، ومصعب عبد اللطيف صباغ (24 عاما)، خالد معاذ سليمان الغول (23 عاما).

وفي الخليل؛ اعتقلت قوات لاحتلال الإسرائيلي، أربعة مواطنين بينهم امرأة، وذلك بعد أن داهمت بلدة دورا جنوباً، واعتقلت المواطن أحمد بدران ابريوش، وأمجد الشوامرة، وعزمي اغنيمات من قرية أبو العرقان جنوب الخليل.

كما اعتقلت الليلة الماضية المواطنة أسماء عبد الفتاح اسويطي من بلدة بيت عوا، أثناء تواجدها قرب جدار الفصل العنصري جنوب غرب الخليل.

أما في طوباس؛ أصيب شابان، فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل آخران، خلال اقتحام مدينة طوباس، وبلدة طمون.

وأفادت مصادر في جمعية الهلال الأحمر، بأن شابين أصيبا خلال اقتحام الاحتلال لمدينة طوباس، أحدهما في الفخذ ويعاني من نزيف، والآخر بشظية في ظهره، وذلك بعد أن اقتحمت المدينة في ساعات الفجر، وحاصرت منزلا.

من جهته، أكد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، خلال تصريحات صحفية اليوم، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشاب نعيم راشد أحمد ضبابات من طوباس، ونظام عوض محمد بشارات من بلدة طمون جنوب طوباس.

ومن الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين