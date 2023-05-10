أبو زهري: الاحتلال مسؤول عن التصعيد واستمرار جرائمه سيفجّر المنطقة

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس سامي أبو زهري أن الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول عن التصعيد بإقدامه على اغتيال عدد من القادة والأبرياء من النساء والأطفال في عدوانه المستمر منذ فجر أمس على قطاع غزة.

وحذَّر أبو زهري في تصريح نشره على تويتر، من أن استمرار هذه الجرائم الصهيوني سيقود إلى تفجير غير مسبوق في المنطقة.

وتابع "على قادة الاحتلال أن يدركوا أنهم أخطأوا في اختبار صبر المقاومة".

ويتعرَّض قطاع غزة منذ فجر أمس الثلاثاء إلى عدوان واسع بدأه الاحتلال باغتيال 3 من قادة سرايا القدس، وأسفر حتى اللحظة عن 21 شهيدًا و64 جريحًا ودمار كبير في المباني والمنشآت.

وأعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، في بيان لها اليوم الأربعاء، "تنفيذ عملية (ثأر الأحرار) التي تمثَّلت في توجيه ضربة صاروخية، بمئات الصواريخ لمواقع ومستوطنات وأهداف العدو".

المصدر / فلسطين أون لاين