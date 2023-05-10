الأوَّل من نوعه.. مليون دولار كلفة اعتراض صاروخ أُطلق من غزة

أكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن "منظومة اعتراض الصواريخ البالستية المعروفة باسم: مقلاع داود، تصدَّت اليوم الأربعاء لصاروخ أُطلق من قطاع غزة على منطقة مأهولة في (تل أبيب)، وذلك بتكلفة وصلت إلى مليون دولار لاعتراضه".

وأضافت الصحيفة أن "هذا التصدّي الأول لهكذا صاروخ في تاريخ الصراع، وأن الصاروخ الذي كان ضمن 6 صواريخ لو وصل إلى مدينة (تل أبيب) لأوقع خسائر بشرية كبيرة".

ويتعرَّض قطاع غزة منذ فجر أمس الثلاثاء إلى عدوان واسع بدأه الاحتلال باغتيال 3 من قادة سرايا القدس، وأسفر حتى اللحظة عن 21 شهيدًا و64 جريحًا ودمار كبير في المباني والمنشآت.

وأعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية، في بيان لها اليوم الأربعاء، "تنفيذ عملية (ثأر الأحرار) التي تمثَّلت في توجيه ضربة صاروخية، بمئات الصواريخ لمواقع ومستوطنات وأهداف العدو".

المصدر / فلسطين أون لاين