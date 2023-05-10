أسير من قلقيلية يدخل عامه الـ15 في سجون الاحتلال

دخل، اليوم الأربعاء، الأسير الفلسطيني طيون عبد الهادي طيون من بلدة حجة شرق قلقيلية بالضفة الغربية، عامه الـ15 في سجون الاحتلال "الإسرائيلي".

وأكّد نادي الأسير في بيانٍ صحفي صدر عنه، أنّ "طيون" تعرض عقب اعتقاله لتحقيق قاسٍ استمر لمدة شهرين، ولاحقًا حكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد.

وأشار إلى أن الأسير "طيون" حصل وهو في الأسر على شهادة البكالوريوس تخصص العلوم السياسية، ويقبع اليوم في سجن "نفحة".

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ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلاً، و682 معتقلاً إداريًا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، إضافة، إلى 214 أسيراً مضى على اعتقالهم 20 عامًا أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين