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اقتلاع 600 شجرة وإعطاب 20 خزان مياه في ترقوميا

10 مايو 2023 . الساعة 12:57 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتلعون أشجار زيتون بالضفة- أرشيف

 اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ما يزيد على 600 شجرة زيتون، وأعطبت 20 خزان مياه، وهدمت عدة عرائش في جبل الهردش بمنطقة الطيبة ببلدة ترقوميا قرب ما تُسمَّى مستوطنة "أدورا" و"تيلم" المُقامَتَين عنوة على أراضي المواطنين شمال غرب الخليل بالضفة المحتلة.

وأشار محمود حسين فطافطة أحد أصحاب الأراضي الواقعة في المنطقة، خلال تصريحات صحفية، إلى أنّ ملكية الأراضي التي اقتلعت قوات الاحتلال منها أشجار الزيتون وأعطبت فيها الخزانات وهدمت العرائش تعود إلى عائلتي فطافطة وذباينة.

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وذكر أنّ اقتلاع أشجار الزيتون في المنطقة تكرَّر عدة مرات خلال الأعوام القليلة الماضية، موضحًا أنّ اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في المنطقة تهدف إلى سرقة أراضي المواطنين وممتلكاتهم وتهجيرهم منها، لتنفيذ مخططات استيطانية جديدة، ولتوسيع مستوطنتي "أدورا" و"تيلم".

وناشد أصحاب الأراضي المؤسسات الوطنية والحقوقية والدولية كافة بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حدٍّ لهذه الممارسات الهمجية التي تدل على بلطجة سلطات الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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