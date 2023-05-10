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في ذكرى سيف القدس

دعوات لمظاهرة حاشدة اليوم في الداخل المحتل إحياءً لهبة الكرامة

10 مايو 2023 . الساعة 11:00 بتوقيت القدس
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هبة الكرامة- العفولة المحتلة (أرشيف)

دعت لجنة المتابعة العليا في الداخل الفلسطيني المحتل، للمشاركة الواسعة في المظاهرة الحاشدة التي ستنطلق مساء اليوم الأربعاء، في مدينة عرابة إحياء لذكرى هبة الكرامة التي تزامنت مع معركة سيف القدس.

وقال اللجنة في بيان صحفي: إن "المظاهرة ستنطلق الساعة السابعة والنصف مساءً، في مدينة عرابة بدعوة من اللجنة الشعبية ولجنة المتابعة العليا في الذكرى الثانية لهبة الكرامة، ونصرة لقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي، واسناداً للأسير وليد دقة".

 وذكرت أن المظاهرة تأتي تنديداً باغتيال الشيخ خضر عدنان، والاعدام الوحشي العنصري للشهيد ديار عمري ابن صندلة، محملة حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، المسؤولية عن جرائم الاحتلال في قطاع غزة، وأي تصعيد إقليمي قد ينجم عنها.

 كما دعت إلى المشاركة الواسعة في مسيرة اللد يوم الجمعة القادم لإحياء الذكرى الثانية لهبة الكرامة، التي دعت لها اللجنة الشعبية في اللد، ولجنة المتابعة العليا.

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واندلعت هبة الكرامة، بالتزامن مع معركة "سيف القدس" التي خاضتها المقاومة في غزة دفاعا عن القدس والمسجد الأقصى في أيار 2021.

وشهدت مدن الداخل المحتل في حينه، تظاهرات عارمة ومواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال والمستوطنين، الأمر الذي شكل صدمة للاحتلال بعد توحد ساحات العمل الفلسطيني المقاوم في غزة والضفة والداخل المحتل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الداخل المحتل #سيف القدس #هبة الكرامة

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