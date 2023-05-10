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باكستان.. عقد جلسة محاكمة عمران خان في مكان احتجازه

10 مايو 2023 . الساعة 10:35 بتوقيت القدس
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رئيس الوزراء السابق عمران خان

قالت الشرطة الباكستانية إن رئيس الوزراء السابق عمران خان لن يُنقل للمثول أمام المحكمة وإن جلسة محاكمته المقررة اليوم الأربعاء ستنعقد في مكان احتجازه.

واعتقل مكتب مكافحة الكسب غير المشروع الباكستاني رئيس الوزراء السابق عمران خان في المحكمة العليا بإسلام اباد أمس الثلاثاء، في خطوة تهدد بإثارة اضطرابات جديدة في الدولة المسلحة نووياً، كما اندلعت اشتباكات بين أنصار خان والشرطة تسببت في مقتل متظاهر واحد على الأقل.

ويأتي القبض على خان بعد يوم من توجيه الجيش انتقادات له على خلفية اتهامه مسؤولاً عسكرياً كبيراً بمحاولة اغتياله وقائد القوات المسلحة السابق بالتسبب في إقالته من منصبه العام الماضي.

وأحاط العشرات من أفراد قوات شبه عسكرية يرتدون ملابس مكافحة الشغب بخان واقتادوه من يديه إلى داخل سيارة سوداء.

وأعلنت السلطات حالة طوارئ في ثلاثة من أقاليم باكستان الأربعة وحظرت أي تجمعات بعد أن اشتبك أنصار خان مع الشرطة وأغلقوا طرقاً رئيسية في عدة مدن واقتحموا مباني عسكرية في لاهور وروالبندي، وفقاً لشهود ومقاطع مصورة نشرها الحزب الذي ينتمي إليه خان.

المصدر / وكالات
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