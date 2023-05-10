أصيب جندي إسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، في اشتباكات عنيفة مع مقاومين في مدينة طوباس شمال الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان أن مجموعة من المقاومة، نصبت كميناً لقوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت حارة الصوافطة في طوباس، وأطلقوا عليها وابلاً من الرصاص.

ونشر نشطاء على مواقع التواصل، لقطات للحظة اسعاف الجندي الإسرائيلي الذي أصيب برصاص المقاومين في طوباس.

وبدأت عملية الاقتحام انطلاقاً من حاجز تياسير العسكري، والذي تعرض الليلة الماضية لإطلاق نار من مقاومين.

وتصدى المقاومون لاقتحام المدينة، بتفجير عبوات محلية الصنع وإطلاق الرصاص من عدة محاور.



ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 10 أعمال مقاومة بالضفة، أبرزها 5 عمليات إطلاق نار، وإلقاء عبوات ناسفة، أصيب خلالها جندي إسرائيلي في نابلس خلال يوم أمس الثلاثاء.

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واشتبك المقاومون مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها في مدينة نابلس صباح أمس، وفجروا عبوات ناسفة أدت لإصابة جندي إسرائيلي بجراح.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في منطقة المربعة وحاجز بيت فوريك والبلدة القديمة بنابلس، وحاجز دوتان في جنين.

واندلعت مواجهات في 4 نقاط متفرقة، شهدتها البلدة القديمة في نابلس، وبلدة شوفة في طولكرم، والبلدة القديمة ومخيم العروب في الخليل.

وشهدت أعمال المقاومة استمراراً وتنوعاً في الوتيرة والأداء، ما بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة وعمليات دهس وطعن مؤثرة خلال إبريل الماضي، أدت إلى مقتل (3) إسرائيليين، وإصابة (41) جندي ومستوطن بجراح مختلفة، فيما استشهد (11) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

وبلغ مجموع العمليات التي جرى رصدها خلال الشهر الماضي حسب مركز معلومات فلسطين -معطى- (987) عملاً مقاوماً، بينها (139) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت (48، 39) عملية منها في جنين ونابلس على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين