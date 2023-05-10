فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

سيف القدس.. يوم انتصرت المقاومة في غزة للأقصى والشيخ جراح

لحياتهم من اسم القرية نصيب.. أهل المالح يخشون فقد المأوى

تحذيرات من التفاف السلطة على غاز غزة

النكبة واكتمال الوعي الفلسطيني والعربي

الاحتلال يقصف غزّة.. ويجدّد معنى النكبة

هدم البيوت وترويع الآمنين أهداف الاحتلال في عدوانه على القطاع

تقديرات الاحتلال الفاشلة في غزة والضفة

تقديرات الاحتلال الفاشلة في غزة والضفة

المحتل ودفع الثمن

جريمة على مذبح الطبع والمكر

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

10 مايو 2023 . الساعة 08:29 بتوقيت القدس
...
جنود الاحتلال يعتقلون فلسطينياً (أرشيف)

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وذلك بعد مداهمة عدة منازل والعبث بمحتوياتها.

وفي التفاصيل؛ اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين من نابلس، وهم: محمود لبيب دوابشة من دوما، وعبد الله نزار عديلي ومحمود كريم عديلي ومجاهد ياسر عديني من أوصرين، وفادي معلا من بيتا.

ومن أريحا اعتقل الاحتلال الفتى علي بسام أبو العسل من مخيم عقبة جبر بأريحا، وباسل أبو سمري من مخيم طولكرم، ورياض صوافطة من طوباس.

يأتي ذلك في أعقاب استشهاد مقاومين اثنين برصاص الاحتلال، خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية.

اقرأ أيضاً: الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية

وذكرت مصادر محلية أن الشهيدين هما راني وليد أحمد قطنات ٢٥ عاما من مخيم جنين، وأحمد جمال عساف ١٨ عاما من قباطية.

 وتصدى المقاومون لاقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية، بإطلاق الرصاص والاشتباك مع القوة الإسرائيلية موقعة فيها خسائر مؤكدة حسب مصادر إعلامية في المقاومة.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#جيش الاحتلال #اعتقالات #مداهمات #الضفة الغربية

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة