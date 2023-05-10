الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وذلك بعد مداهمة عدة منازل والعبث بمحتوياتها.

وفي التفاصيل؛ اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين من نابلس، وهم: محمود لبيب دوابشة من دوما، وعبد الله نزار عديلي ومحمود كريم عديلي ومجاهد ياسر عديني من أوصرين، وفادي معلا من بيتا.

ومن أريحا اعتقل الاحتلال الفتى علي بسام أبو العسل من مخيم عقبة جبر بأريحا، وباسل أبو سمري من مخيم طولكرم، ورياض صوافطة من طوباس.

يأتي ذلك في أعقاب استشهاد مقاومين اثنين برصاص الاحتلال، خلال اقتحام بلدة قباطية جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية.

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وذكرت مصادر محلية أن الشهيدين هما راني وليد أحمد قطنات ٢٥ عاما من مخيم جنين، وأحمد جمال عساف ١٨ عاما من قباطية.

وتصدى المقاومون لاقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية، بإطلاق الرصاص والاشتباك مع القوة الإسرائيلية موقعة فيها خسائر مؤكدة حسب مصادر إعلامية في المقاومة.

المصدر / فلسطين أون لاين