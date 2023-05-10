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ارتفاع طلب الدعم النفسي في (إسرائيل)

10 مايو 2023 . الساعة 02:25 بتوقيت القدس
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ارتفع عدد الإسرائيليين الذين طالبوا بتلقي دعم نفسي على خلفية مخاوف من إطلاق صواريخ من قطاع غزة ردا على اغتيال 3 من قادة حركة "الجهاد الإسلامي"، و10 آخرين بينهم 4 نساء 4 أطفال.

جاء ذلك وفق ما وسائل اعلام عبرية، الثلاثاء، عن إفرات شبروت مديرة جمعية "ناتال" للدعم النفسي، الخاصة بتقديم الدعم والمساعدة النفسية لـ "ضحايا الحرب في دولة الاحتلال".

وقالت شبروت: "هناك زيادة بنسبة 290% في عدد المكالمات لخطوط المساعدة التابعة للجمعية، على خلفية ما يسمى بعملية "الدرع والسهم" وهجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة الليلة الماضية".

المصدر / وكالات
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