فرنسا تدين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

دانت الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي تسبَّب باستشهاد 15 فلسطينيًّا، من بينهم أطفال.

وأعربت الخارجية، في بيان، اليوم، عن "قلقها البالغ" إزاء التصعيد في غزة.

وقالت: "نذكّر (إسرائيل) بواجبها في حماية المدنيين والالتزام بالقانون الإنساني الدولي".

وأضاف أن "فرنسا تدين جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين، وتحديدًا تلك التي وقعت في الساعات القليلة الماضية، والتي قُتل فيها عدد من المدنيين الفلسطينيين".

وأوضحت أن فرنسا تدعو جميع الأطراف لممارسة ضبط النفس لتجنّب أي تصعيد جديد.

ومنذ فجر الثلاثاء، شنَّ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية ضد قطاع غزة أطلق عليها اسم "الدرع والسهم" أسفرت عن استشهاد 15 فلسطينيًّا بينهم 4 أطفال و4 نساء، و3 من قادة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي".

وتأتي التطورات الأخيرة بعد نحو أسبوع من تصعيد عسكري اندلع بغزة عقب اغتيال الأسير خضر عدنان القيادي في "الجهاد الإسلامي" داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وانتهى التصعيد فجر الأربعاء الماضي بالتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية، خرقته (تل أبيب) فجر اليوم باغتيال القادة الثلاثة.

المصدر / الأناضول