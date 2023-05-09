الصحة: إغلاق الاحتلال حاجز بيت حانون يحرم 142 مريضًا من العلاج

قالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة إن إغلاق الاحتلال الاسرائيلي لحاجز بيت حانون "إيرز" حرم 142 مريضًا ومرافقيهم، من العلاج في مستشفيات القدس والضفة والداخل المحتل.

وأوضحت أن غالبية المرضى مصابون بأورام إضافة إلى 5 حالات إنقاذ حياة، جميعهم حرمهم الاحتلال من المغادرة للعلاج في مستشفيات القدس والضفة و الداخل المحتل.

وأشارت إلى أن منع الاحتلال للمرضى من الوصول إلى المستشفيات التخصصية مخالفة للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، وتعمّد في حرمان المرضى من حقوقهم العلاجية.

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وقالت: "لم يكتفِ الاحتلال باحتجاز الأجهزة الطبية التشخيصية لأكثر من 18 شهراً، وعرقلة إدخال الأدوية والمهام الطبية بل يكمل اليوم الضلع الثالث في جريمته بحق مرضى قطاع غزة".

وطالبت وزارة الصحة الجهات ذات العلاقة بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي؛ لتسهيل مغادرة المرضى المحوّلين لإنقاذ حياتهم قبل فوات الأوان.

المصدر / فلسطين أون لاين