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الاحتلال يلغي زيارة الأسرى غدًا

09 مايو 2023 . الساعة 14:37 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

قال نادي الأسير، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي ألغى زيارة أهالي الأسرى التي كانت مقررة يوم غدٍ الأربعاء لسجن (بئر السبع – ايشل).

وأكد النادي في بيان وصل "" أنّه بإمكان عائلات الأسرى التسجيل لزيارة "سجن عوفر" التي جرى إلغائها سابقًا، وستكون الزيارة في  تاريخ 29 من هذا الشهر- أيار الجاري.

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وكان الاحتلال الإسرائيلي ألغى الأربعاء من الأسبوع الماضي الزيارات التي كانت مقررة لأسرة سجن عوفر، بعد حالة التوتر الشديد التي شهدتها السجن عقب استشهاد الأسير المضرب عن الطعام خضر عدنان

المصدر / فلسطين أون لاين
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