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الصحة: الاحتلال مستمر في منع إدخال الأجهزة الطبية التشخيصية

09 مايو 2023 . الساعة 12:42 بتوقيت القدس
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الاحتلال مستمر في منع ادخال الأجهزة الطبية التشخيصية

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أنّ استمرار الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال الأجهزة التشخيصية اللازمة لعملها، سيؤثر على قدرتها في متابعة جرحى العدوان والمصابين.

وقالت الوزارة في تصريح وصل "" :" إنّ الاحتلال الإسرائيلي مستمر في منع إدخال الأجهزة الطبية لمستشفيات قطاع غزة منذ 18 شهرًا".

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وأشارت إلى أنّ الاحتلال لم يكتفِ بالحصار ومنع العلاج عن المرضى واستهداف المدنيين، بل يستمر مسلسل إجرامه برفض إدخال الأجهزة الطبية التشخيصية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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