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"الصحة": الاحتلال يمعن في منع إدخال الأجهزة الطبية لغزة

07 يناير 2023 . الساعة 12:04 بتوقيت القدس
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الاحتلال يمنع إدخال الأجهزة الطبية لغزة

أكد الوكيل المساعد في وزارة الصحة بسام الحمادين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تُمعن في كل يوم في منع إدخال الأجهزة الطبية وعلى وجه التحديد أجهزة الأشعة لغزة، رغم النقص الحاد لها.

وقال الحمادين لإذاعة الأقصى، إن هناك تهالكًا في عدد من الأجهزة الطبية بسبب مرور الزمن عليها، "فالوزارة تعاني بسبب عدم إدخال هذه الأجهزة، والاحتلال يمنع دخولها رغم أهميتها الكبيرة".

وأضاف: تابعنا منذ حوالي 4 أيام إعلان الاحتلال قائمة ببعض الأجهزة التي سيسمح بإدخالها، وهذا كله نعتبره استهلاكاً إعلاميًا فقط لا أكثر، لأن الأجهزة التي يريد أن يدخلها في القائمة هي أصلاً تدخل بدون أي تنسيق".

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وذكر الحمادين أن القائمة التي أعلن عنها الاحتلال والتي ينوي السماح بإدخالها لا تحتوي على أجهزة أشعة.

وأكد أن الاحتلال ما زال يمارس ضغطه على قطاع غزة بمنعه للأجهزة الطبية المهمّة، وهذا الأمر ينعكس سلبًا على الوضع الصحي في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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