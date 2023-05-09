9 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 9 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1876 افتتاح حديقة أوينو في طوكيو، وهي تعتبر أول حديقة عامة في اليابان.

افتتاح حديقة أوينو في طوكيو، وهي تعتبر أول حديقة عامة في اليابان. 1927 نقل عاصمة أستراليا إلى مدينة كانبرا بدلًا من ملبورن.

نقل عاصمة أستراليا إلى مدينة كانبرا بدلًا من ملبورن. 1941 الغواصة الألمانية "U-110" تقع بيد القوات البريطانية، وأدى ذلك لحصول الإنجليز على جهاز الشفرة الألماني مما مكن الحلفاء من فك الشفرة الألمانية.

الغواصة الألمانية "U-110" تقع بيد القوات البريطانية، وأدى ذلك لحصول الإنجليز على جهاز الشفرة الألماني مما مكن الحلفاء من فك الشفرة الألمانية. 1945 الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين يعلن نهاية الحرب العالمية الثانية.

الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين يعلن نهاية الحرب العالمية الثانية. 1948 لواء جيفعاتي ولواء هنيغف التابعان لمنظمة هاغانا الصهيونية يشنان غارات على جنوب وغرب مدينة الرملة وسميت هذه العملية "عملية باراك".

لواء جيفعاتي ولواء هنيغف التابعان لمنظمة هاغانا الصهيونية يشنان غارات على جنوب وغرب مدينة الرملة وسميت هذه العملية "عملية باراك". 1955 ألمانيا الغربية تنضم إلى حلف شمال الأطلسي / الناتو.

ألمانيا الغربية تنضم إلى حلف شمال الأطلسي / الناتو. 1974 زلزال في شبه جزيرة إزو اليابانية يودي بحياة 30 شخصًا.

زلزال في شبه جزيرة إزو اليابانية يودي بحياة 30 شخصًا. 1978 منظمة الألوية الحمراء تعدم رئيس وزراء إيطاليا الأسبق ألدو مورو.

منظمة الألوية الحمراء تعدم رئيس وزراء إيطاليا الأسبق ألدو مورو. 1994 الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس أفريقي لجمهورية جنوب أفريقيا.

الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس أفريقي لجمهورية جنوب أفريقيا. 1994 الكشف عن خطة إسرائيلية لتقسيم الحرم الإبراهيمي بين المسلمين واليهود.

الكشف عن خطة إسرائيلية لتقسيم الحرم الإبراهيمي بين المسلمين واليهود. 2004 الرئيس الشيشاني الموالي لروسيا أحمد قديروف يلقى حتفه إثر انفجار في ملعب لكرة القدم.

الرئيس الشيشاني الموالي لروسيا أحمد قديروف يلقى حتفه إثر انفجار في ملعب لكرة القدم. 2015 محكمة مصرية تصدر حكم بالسجن المشدد 3 سنوات ضد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه في قضية قصور الرئاسة.

محكمة مصرية تصدر حكم بالسجن المشدد 3 سنوات ضد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه في قضية قصور الرئاسة. 2015 مُنظمة الصحة العالميَّة تُعلن أنَّ ليبيريا قد أصبحت خالية تمامًا من فيروس الإيبولا.

مُنظمة الصحة العالميَّة تُعلن أنَّ ليبيريا قد أصبحت خالية تمامًا من فيروس الإيبولا. 2018 وفاة أكثر من 45 شخص وإصابة المئات بسبب فيضان ضرب مقاطعة ناكورو في كينيا.

المصدر / فلسطين أون لاين