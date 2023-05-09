9 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 9 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:
- 1876 افتتاح حديقة أوينو في طوكيو، وهي تعتبر أول حديقة عامة في اليابان.
- 1927 نقل عاصمة أستراليا إلى مدينة كانبرا بدلًا من ملبورن.
- 1941 الغواصة الألمانية "U-110" تقع بيد القوات البريطانية، وأدى ذلك لحصول الإنجليز على جهاز الشفرة الألماني مما مكن الحلفاء من فك الشفرة الألمانية.
- 1945 الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين يعلن نهاية الحرب العالمية الثانية.
- 1948 لواء جيفعاتي ولواء هنيغف التابعان لمنظمة هاغانا الصهيونية يشنان غارات على جنوب وغرب مدينة الرملة وسميت هذه العملية "عملية باراك".
- 1955 ألمانيا الغربية تنضم إلى حلف شمال الأطلسي / الناتو.
- 1974 زلزال في شبه جزيرة إزو اليابانية يودي بحياة 30 شخصًا.
- 1978 منظمة الألوية الحمراء تعدم رئيس وزراء إيطاليا الأسبق ألدو مورو.
- 1994 الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس أفريقي لجمهورية جنوب أفريقيا.
- 1994 الكشف عن خطة إسرائيلية لتقسيم الحرم الإبراهيمي بين المسلمين واليهود.
- 2004 الرئيس الشيشاني الموالي لروسيا أحمد قديروف يلقى حتفه إثر انفجار في ملعب لكرة القدم.
- 2015 محكمة مصرية تصدر حكم بالسجن المشدد 3 سنوات ضد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه في قضية قصور الرئاسة.
- 2015 مُنظمة الصحة العالميَّة تُعلن أنَّ ليبيريا قد أصبحت خالية تمامًا من فيروس الإيبولا.
- 2018 وفاة أكثر من 45 شخص وإصابة المئات بسبب فيضان ضرب مقاطعة ناكورو في كينيا.
المصدر / فلسطين أون لاين