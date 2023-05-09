حماس تزف شهداء المقاومة وتحمل الاحتلال تداعيات عدوانه

زفت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية ثلة من شهداء قيادات المقاومة في قطاع غزة الذين ارتقوا الليلة جراء عدوان الاحتلال الغادر.

وحمل الناطق باسم الحركة حازم قاسم، الاحتلال تداعيات عدوانه على القطاع، مشدداً على أن المقاومة ستواصل الدفاع عن شعبنا ومقدساته.

وقال قاسم: "إن الاحتلال يصعد من عدوانه على قطاع غزة ويستهدف الآمنين في بيوتهم"، مردفا إن الاحتلال واهم إن ظن أن هذه الجرائم يمكن أن توقف نضالنا المشروع ضد احتلاله وعدوانه.

وقد أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين عن استشهاد ثلاثة من أبرز قادتها في عدوان جديد شنه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة اليوم.

وقالت السرايا في بيان فجر اليوم، إن الشهداء هم القائد جهاد شاكر الغنام أمين سر المجلس العسكري في السرايا، والقائد خليل صلاح البهتيني عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الشمالية في السرايا، والقائد طارق محمد عزالدين أحد قادة العمل العسكري بسرايا القدس في الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين