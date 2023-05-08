هنية يهنئ بن قرينة بتزكيته رئيسًا لحركة البناء الوطني الجزائرية

هنأ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، عبد القادر بن قرينة، بعد تزكيته رئيسًا لحركة البناء الوطني الجزائرية في مؤتمرها الثاني الذي عقد يومي السبت والأحد بالجزائر العاصمة.

كما قدم هنية خلال اتصال هاتفي، التهنئة بنجاح العرس الشوري الديموقراطي للمؤتمر وجلسة الافتتاح الجامعة.

وقال هنية: "يطيب لي باسم قيادة ومجاهدي حركة حماس أن أتقدم إليكم بأحر التهاني بمناسبة تجديد الثقة لكم رئيسًا لحركة البناء الوطني".

وأشار أنه "مما لا شك فيه أن هذه الثقة الغالية من قيادات وكوادر حركة البناء الوطني تعكس ما تتمتعون به من أصالة في المواقف ومعاصرة للتطورات، وتقدير لما تتمتع به الحركة من دينامية عالية على الصعيدين الوطني والإسلامي".

وأشاد رئيس حركة حماس بحسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها وفد حركة حماس الذي شارك في المؤتمر برئاسة د. خليل الحية بما يعكس العلاقة الأخوية الراسخة بين الشعبين الشقيقين والحركتين الفاعلتين.

وعبر رئيس الحركة عن اعتزازه بموقف حركة البناء الوطني من دعم شعبنا الفلسطيني وحقوقه العادلة، من أجل الحرية والعودة والاستقلال وإنهاء ودحر الاحتلال عن القدس وكل أرض فلسطين.

المصدر / فلسطين أون لاين