تحذير.. شركة وهمية لاستقطاب أموال المواطنين بغزة

حذّرت وزارة الاقتصاد الوطني المواطنين في قطاع غزة من التعامل مع شركة وهمية تستقطب أموال المواطنين بادّعاء تشغيلها.

وقالت الوزارة: "نُحذّر المواطنين في قطاع غزة من التعامل مع شركة وهمية تطلق على نفسها "بنك الخليج الرقمي" تستقطب أموال المواطنين بادّعاء تشغيلها في شراء أسهم البنك".

كما حذّرت الوزارة أيّ شركة أو أيّ جهة من القيام بتشغيل أموال المواطنين في أيّ المجالات المذكورة، قائلة: "كلُّ من يخالف ذلك سيكون تحت طائلة المسؤولية القانونية المشددة".

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المصدر / فلسطين أون لاين