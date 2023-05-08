أندية الضفة الغربية تُعيد توجيه بوصلتها نحو لاعبي غزة من جديد

غزة / مؤمن الكحلوت:

عادت أندية الضفة الغربية لتوجه بوصلتها نحو لاعبي قطاع غزة، للتعاقد مع المميزين منهم، بعد فترة انقطاع كبيرة والاهتمام بالتعاقد مع لاعبي الداخل المحتل عام 1948.



وتحرك عدد من أندية الضفة الغربية للتعاقد مع لاعبين من غزة، حيث ذكرت مصادر إعلامية عن رغبة مركز بلاطة بالتعاقد مع اللاعبين (عبدالله شقفة، وشرف حسنين، وربحي شتيوي، وهلال الغواش)، بينما أبدى الأمعري رغبة بضم الثلاثي عبدالله وأحمد أبو حسنين وحازم أبو شنب من نادي خدمات الشاطئ وكذلك حازم شكشك من اتحاد بيت حانون، في حين ينتظر لاعب خدمات البريج أحمد الكرنز الوصول للمحافظات الشمالية واللحاق بفريق أهلي الخليل الذي تعاقد معه مؤخراً.



وتلقى عدد كبير من لاعبي غزة عروض من أندية دوري المحترفين ودوري الاحتراف الجزئي، بانتظار استصدار تصاريح تمكنهم من الوصول للضفة الغربية.

وعادت أندية الضفة الغربية للتوجه نحو التعاقد مع لاعبي غزة، بسبب تميزهم وظهور عدد منهم بشكل لافت خلال الموسمين الأخيرين، ونظراً لعدم ارتفاع قيمة عقودهم مقارنة مع لاعبي الداخل المحتل، وندرة اللاعبين المميزين بالضفة الغربية في ذات الوقت.



وانتقل 6 لاعبين من غزة للضفة الغربية العام الماضي، وهم (أحمد البهداري، وعبد الرحمن وشاح، وأحمد أبو عبيد، ومروان الترابين، وخالد دادر، ومحمود النيرب)، وكان جميعهم من الركائز الأساسية بفرقهم.



واستقطبت أندية الضفة الغربية العشرات من لاعبي غزة خلال الـ15 عاماً الماضية، وكان أكثرها مع بداية تولى الفريق جبريل الرجوب لملف الرياضة عام 2008.