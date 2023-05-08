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تحذيرات من تداعيات اقتحام غرف الأسرى في سجون الاحتلال

08 مايو 2023 . الساعة 12:19 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

حمَّلت وزارة الأسرى والمحررين بغزة، الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونه المسؤولية عن تداعيات تصاعد عمليات القمع والاقتحام المتكررة لغرف وأقسام الأسرى.

وقالت في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن "هذه الإجراءات، تهدف لزعزعة استقرار الأسرى، والقضاء على الحراك الذي ينوي الأسرى القيام به دعمًا ونصرة للأسير وليد دقة".

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وكانت إدارة سجون الاحتلال نقلت صباح اليوم، الأمين العام للجبهة الشعبية الأسير القائد أحمد سعدات وعددًا من رفاقه إلى جهة غير معلومة، بعد اقتحام غرفهم وتفتيشها بشكل استفزازي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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