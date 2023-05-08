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مستوطنون يعتدون على المزارعين جنوب نابلس

08 مايو 2023 . الساعة 11:04 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

هاجم مستوطنون، اليوم الإثنين، المزارعين في بلدتي قريوت وجالود، جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددًا من المستوطنين بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، هاجموا المزارعين خلال عملهم في الأرض بمنطقة الصرارة من أراضي قريوت، ومنعوا الأهالي من استكمال العمل في الأراضي.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: إن "مستوطنين هاجموا المزارعين خلال عملهم في الأراضي في جالود بمنطقة خلة الوسطى، واعتدَوا عليهم".

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وأضاف خلال تصريح صحفي: إن "المستوطنين أعطبوا إطارات أحد الجرَّارات الزراعية، واعتدَوا على المواطنين محمد فوزي حج محمد، وسلام سامي بالضرب".

المصدر / فلسطين أون لاين
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