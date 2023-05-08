النائب الجمل: هدم الاحتلال مدرسة في بيت لحم استهداف سافر للتعليم

أكد النائب في المجلس التشريعي د. عبد الرحمن الجمل أن هدم الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة جب الذيب في بيت لحم هو جريمة ضد الإنسانية وتجاوز للقوانين والأعراف الدولية.

وقال في تصريحات صحفية وصلت " " : "إن هدم الاحتلال لمدرسة جب الذيب في بيت لحم يكشف الوجه البشع لهذا المحتل والذي يسفر عنه في كل جريمة يرتكبها بحق شعبنا الفلسطيني في نابلس وطولكرم واليوم يهدم هذه المدرسة".

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وأضاف الجمل: "إن هدم الاحتلال لمدرسة جب الذيب في بيت لحم مؤكداً أن هذه الجريمة تُعد استهدافًا سافرًا للتعليم في فلسطين ومحاولة يائسة لضرب العملية التعليمية ويشكّل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الأساسية ودليل واضح على استمرار الاحتلال في سياسته القمعية والتعسفية بحق كل ما هو فلسطيني.

وشدَّد على أهمية مواصلة التصدّي للاحتلال حتى كنسه عن الأرض الفلسطينية، مشيراً إلى أن كل جرائم الاحتلال لن تثني الفلسطينيين عن مواصلة طريقهم ومقاومتهم للمحتل بشتَّى الوسائل والسبل.

ودعا الجمل أبناء الشعب الفلسطيني للمزيد من الصبر والثبات والمقاومة للاحتلال وجرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين