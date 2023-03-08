الاحتلال يقرر هدم مدرسة فلسطينية بنيت بتمويل أوروبي

قرر الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، هدم مدرسة فلسطينية في قرية "جب الذيب" شرقي بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وقال سامر داودي من مؤسسة "سانت إيف ـ المركز الكاثوليكي" لحقوق الإنسان، إن "محكمة الاحتلال المركزية أصدرت أمرا فوريا بهدم مدرسة جب الذيب شرقي بيت لحم، بذريعة البناء دون ترخيص".

وأوضح داودي، أن القرار "يقضي بهدم المدرسة خلال مدة 60 يوما، وهو ما يجعلها غير محمية، وقد يتم هدمها في أي لحظة".

بدوره، استنكر حسن بريجة مدير مكتب هيئة "مقاومة الجدار والاستيطان" في محافظة بيت لحم القرار الإسرائيلي، ووصفه بأنه "جائر وظالم".

وأفاد بريجة تعقيبا على القرار، أنه "يتنافى مع جميع القرار الدولية، وقرار الأمم المتحدة لأن المدارس بشكل خاص محمية وفق اتفاقية روما".

ولفت إلى أن المدرسة "بنيت عام 2017 بتمويل أوروبي ويدرس فيها 66 طالباً فلسطينياً".

وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلنت وزارة التربية والتعليم أن أكثر من 36 مدرسة مهددة بالهدم في الضفة الغربية والقدس.

ويُحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء في المنطقة "ج" دون تصريح رسمي يعدّ من المستحيل الحصول عليه من قوات الاحتلال، وفق منظمات محلية ودولية.

وصنّفت اتفاقية "أوسلو 2" التي وقعتها السلطة الفلسطينية عام 1995 أراضي الضفة 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين