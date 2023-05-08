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طرح مناقصات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة

08 مايو 2023 . الساعة 10:21 بتوقيت القدس
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طرح مناقصات لبناء مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة

طرحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مناقصات جديدة لبناء نحو 1,248 وحدة استيطانية في القدس، وبيت لحم، والخليل، ومناطق شمال الضفة.

ووفق ما نشره الإعلام العبري، فإن هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة ستتوزَّع على مستوطنات: "بيتار عيليت" و"إفرات" و"كريات أربع"، و"معالي أفرايم"، و"كرني شمرون"، إلى جانب 89 وحدة في مستوطنة "غيلو" الواقعة غرب القدس المحتلة.

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وتمضي حكومة الاحتلال المتطرّفة، بقيادة بنيامين نتنياهو قُدمًا في خطط التوسّع الاستيطاني منذ تشكيلها أواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ضاربة بعرض الحائط جميع الدعوات المتكرّرة عربيًّا ودوليًّا، لوقف هذه السياسة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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