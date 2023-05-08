8 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 8 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمَّة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:
- 1291 تحرير مدينة عكا من الاحتلال الصليبي على يد السلطان الأشرف خليل.
- 1876 افتتاح حديقة أوينو في طوكيو، وهي تعتبر أول حديقة عامة في اليابان.
- 1921 انتخاب الحاج محمد أمين الحسيني مفتياً لمدينة القدس.
- 1927 نقل عاصمة أستراليا إلى مدينة كانبرا بدلًا من ملبورن.
- 1963 عقد مؤتمر اللجان القومية في مدينة القدس وقرَّر المؤتمرون الامتناع عن دفع الضرائب ويعلن أن هدف النضال الفلسطيني هو استقلال فلسطين ضمن إطار الوحدة العربية.
- 1945 فرنسا ترتكب مجازر رهيبة في الجزائر راح ضحيتها 45 ألف شهيد.
- 1948 لواء هرئيل ولواء غفعاتي التابعان لمنظمة الهاغاناة الإرهابية الصهيونية ينفذان عملية مكابي ويستوليان على قرى تقع على طريق الرملة_ اللطرون.
- 1972 مجموعة تابعة لحركة فتح تخطف طائرة تابعة لخطوط سابينا البلجيكية في مطار اللد الدولي قرب تل الربيع، للمطالبة بحقوق الفلسطينيين التي انتهكها الاحتلال.
- 1984 الزعيم الليبي معمَّر القذافي تستهدفه محاولة اغتيال فاشلة.
- 1994 الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس أفريقي لجمهورية جنوب أفريقيا.
- 2004 الرئيس الشيشاني الموالي لروسيا أحمد قديروف يلقى حتفه على إثر انفجار في ملعب لكرة القدم.
- 2013 رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي يصل إلى غزة في زيارة تاريخية.
- 2014 الأسرى الفلسطينيون يخوضون إضراباً تحذيرياً عن الطعام تضامناً مع زملائهم الإداريين، الذين كانوا يخوضون إضراباً مفتوحاً لليوم السادس عشر على التوالي.
- 2015 محكمة مصرية تصدر حكمًا بالسجن المشدَّد 3 سنوات ضد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه في قضية قصور الرئاسة.
المصدر / فلسطين أون لاين