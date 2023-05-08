8 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 8 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمَّة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1291 تحرير مدينة عكا من الاحتلال الصليبي على يد السلطان الأشرف خليل.

تحرير مدينة عكا من الاحتلال الصليبي على يد السلطان الأشرف خليل. 1876 افتتاح حديقة أوينو في طوكيو، وهي تعتبر أول حديقة عامة في اليابان.

افتتاح حديقة أوينو في طوكيو، وهي تعتبر أول حديقة عامة في اليابان. 1921 انتخاب الحاج محمد أمين الحسيني مفتياً لمدينة القدس.

انتخاب الحاج محمد أمين الحسيني مفتياً لمدينة القدس. 1927 نقل عاصمة أستراليا إلى مدينة كانبرا بدلًا من ملبورن.

نقل عاصمة أستراليا إلى مدينة كانبرا بدلًا من ملبورن. 1963 عقد مؤتمر اللجان القومية في مدينة القدس وقرَّر المؤتمرون الامتناع عن دفع الضرائب ويعلن أن هدف النضال الفلسطيني هو استقلال فلسطين ضمن إطار الوحدة العربية.

عقد مؤتمر اللجان القومية في مدينة القدس وقرَّر المؤتمرون الامتناع عن دفع الضرائب ويعلن أن هدف النضال الفلسطيني هو استقلال فلسطين ضمن إطار الوحدة العربية. 1945 فرنسا ترتكب مجازر رهيبة في الجزائر راح ضحيتها 45 ألف شهيد.

فرنسا ترتكب مجازر رهيبة في الجزائر راح ضحيتها 45 ألف شهيد. 1948 لواء هرئيل ولواء غفعاتي التابعان لمنظمة الهاغاناة الإرهابية الصهيونية ينفذان عملية مكابي ويستوليان على قرى تقع على طريق الرملة_ اللطرون.

لواء هرئيل ولواء غفعاتي التابعان لمنظمة الهاغاناة الإرهابية الصهيونية ينفذان عملية مكابي ويستوليان على قرى تقع على طريق الرملة_ اللطرون. 1972 مجموعة تابعة لحركة فتح تخطف طائرة تابعة لخطوط سابينا البلجيكية في مطار اللد الدولي قرب تل الربيع، للمطالبة بحقوق الفلسطينيين التي انتهكها الاحتلال.

مجموعة تابعة لحركة فتح تخطف طائرة تابعة لخطوط سابينا البلجيكية في مطار اللد الدولي قرب تل الربيع، للمطالبة بحقوق الفلسطينيين التي انتهكها الاحتلال. 1984 الزعيم الليبي معمَّر القذافي تستهدفه محاولة اغتيال فاشلة.

الزعيم الليبي معمَّر القذافي تستهدفه محاولة اغتيال فاشلة. 1994 الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس أفريقي لجمهورية جنوب أفريقيا.

الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس أفريقي لجمهورية جنوب أفريقيا. 2004 الرئيس الشيشاني الموالي لروسيا أحمد قديروف يلقى حتفه على إثر انفجار في ملعب لكرة القدم.

الرئيس الشيشاني الموالي لروسيا أحمد قديروف يلقى حتفه على إثر انفجار في ملعب لكرة القدم. 2013 رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي يصل إلى غزة في زيارة تاريخية.

رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي يصل إلى غزة في زيارة تاريخية. 2014 الأسرى الفلسطينيون يخوضون إضراباً تحذيرياً عن الطعام تضامناً مع زملائهم الإداريين، الذين كانوا يخوضون إضراباً مفتوحاً لليوم السادس عشر على التوالي.

الأسرى الفلسطينيون يخوضون إضراباً تحذيرياً عن الطعام تضامناً مع زملائهم الإداريين، الذين كانوا يخوضون إضراباً مفتوحاً لليوم السادس عشر على التوالي. 2015 محكمة مصرية تصدر حكمًا بالسجن المشدَّد 3 سنوات ضد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه في قضية قصور الرئاسة.

المصدر / فلسطين أون لاين