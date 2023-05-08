فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

غضب شعبي لوقف برنامج الأغذية العالمي (WFP) "القسائم الشرائية"

حصار أريحا.. الضغط يولد الانفجار

إعلام العدو: الكيان أصبح ملكيًّا وذاهبون إلى الفوضى

حصار غزة  زائلٌ ولا مكان للانهزاميين

قوات القمع تقتحم قِسمَي 5 و7 في سجن "ريمون"

ثورة الرياحين

الداخلية بغزة تُعلن إحصائية المواليد الجدد خلال شهر إبريل

طالع كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الثلاثاء 9 مايو

انتقال المواجهة إلى داخل حكومة اليمين الفاشية

زوجة الأسير وليد دقة تحذِّر من تدهور حالته الصحية في مستشفى "برزلاي"

8 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

08 مايو 2023 . الساعة 08:32 بتوقيت القدس
...
8 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 8 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمَّة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع "" أبرزه في نقاط:

  • 1291 تحرير مدينة عكا من الاحتلال الصليبي على يد السلطان الأشرف خليل.
  • 1876 افتتاح حديقة أوينو في طوكيو، وهي تعتبر أول حديقة عامة في اليابان.
  • 1921 انتخاب الحاج محمد أمين الحسيني مفتياً لمدينة القدس.
  • 1927 نقل عاصمة أستراليا إلى مدينة كانبرا بدلًا من ملبورن.
  • 1963 عقد مؤتمر اللجان القومية في مدينة القدس وقرَّر المؤتمرون الامتناع عن دفع الضرائب ويعلن أن هدف النضال الفلسطيني هو استقلال فلسطين ضمن إطار الوحدة العربية.
  • 1945 فرنسا ترتكب مجازر رهيبة في الجزائر راح ضحيتها 45 ألف شهيد.
  • 1948 لواء هرئيل ولواء غفعاتي التابعان لمنظمة الهاغاناة الإرهابية الصهيونية ينفذان عملية مكابي ويستوليان على قرى تقع على طريق الرملة_ اللطرون.
  • 1972 مجموعة تابعة لحركة فتح تخطف طائرة تابعة لخطوط سابينا البلجيكية في مطار اللد الدولي قرب تل الربيع، للمطالبة بحقوق الفلسطينيين التي انتهكها الاحتلال.
  • 1984 الزعيم الليبي معمَّر القذافي تستهدفه محاولة اغتيال فاشلة.
  • 1994 الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا يصبح أول رئيس أفريقي لجمهورية جنوب أفريقيا.
  • 2004 الرئيس الشيشاني الموالي لروسيا أحمد قديروف يلقى حتفه على إثر انفجار في ملعب لكرة القدم.
  • 2013 رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي يصل إلى غزة في زيارة تاريخية.
  • 2014 الأسرى الفلسطينيون يخوضون إضراباً تحذيرياً عن الطعام تضامناً مع زملائهم الإداريين، الذين كانوا يخوضون إضراباً مفتوحاً لليوم السادس عشر على التوالي.
  • 2015 محكمة مصرية تصدر حكمًا بالسجن المشدَّد 3 سنوات ضد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك ونجليه في قضية قصور الرئاسة.
المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#ذاكرة أحداث فلسطين #أحداث عربية #أحداث عالمية #أحداث فلسطينية #8 مايو

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة