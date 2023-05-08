ارتفاع عدد ضحايا القتل في الداخل المحتل لـ 65 منذ بداية العام

قتلت امرأة عربية في العشرينات من عمرها فجر اليوم الإثنين، في مدينة حيفا في الداخل المحتل عام 48، بعد تعرضها إلى جريمة إطلاق نار.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن امرأة جريحة في حي سكني في مدنية حيفا، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان، وعثر على امرأة فاقدة للوعي وعليها علامات عنف، حيث أقر الطاقم الطبي وفاتها على الفور.

ورجحت التحقيقات الأولية أن الحديث يدور عن جريمة قتل ضحيتها حنان أبو خيط (24 عاما)، وهي أم لطفل (5 سنوات)، دون أن تعلن شرطة الاحتلال عن تنفيذ أي اعتقالات.

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ووفقا للمعلومات الأولية، فقد تعرضت الضحية إلى جريمة إطلاق نار خلال تواجدها داخل مركبتها بالقرب من منزلها، حيث قام 3 ملثمين بإطلاق النار عليها من مسافة قريبة جدا.

وبجريمة القتل في حيفا، ارتفعت حصيلة الضحايا في المجتمع العربي في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 65 قتيلا. بينهن 5 نساء قتلن في جرائم عنف مختلفة.

ومقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، فإن عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في الداخل زاد أكثر من الضعف، إذ شهدت نفس الفترة في العام الماضي مقتل نحو 26 شخصا.

وتشير المعطيات إلى ارتفاع حاد يصل إلى نسبة 250% في عدد ضحايا الجريمة، خلال الثلث الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين