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قرار مفاجئ من برشلونة بحق فرينكي دي يونغ

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قرار مفاجئ من برشلونة بحق فرينكي دي يونغ

07 مايو 2023 . الساعة 21:24 بتوقيت القدس
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قرار مفاجئ من برشلونة بحق فرينكي دي يونغ

أكدت تقارير أنّ نادي برشلونة الإسباني طلب من نجم الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ أن يُخفّض راتبه للمرة الثانية بهدف ترتيب الأمور المالية لعودة ليونيل ميسي.

ويأتي هذا القرار من البارسا في ظلّ الحاجة للالتزام بقانون اللعب المالي النظيف في الليغا في حال أراد النادي تأمين عودة بطل كأس العالم 2022 إلى الكامب نو الموسم القادم.

وكشفت التقارير خلال الأيام الماضية أنّ ليونيل ميسي مستعد لتقاضي راتب أقل بكثير مما يتقاضاه الآن في باريس سان جيرمان مقابل العودة إلى برشلونة الصيف المقبل.

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وبحسب "Mundo Deportivo"، فإنّ النادي الكتالوني طلب من دي يونغ تخفيض راتبه لمرة أخرى لتسهيل أمور النادي المالية، وفي المقابل تم وعد الهولندي بتجديد عقده لمدة أطول وذلك بعد أن ينتهي في عام 2026.

ولكن ما يثير مخاوف مشجعي برشلونة في الوقت الحالي هو أن يتم إغراء فرينكي دي يونغ بعرض جديد من مانشستر يونايتد، حيث أنّ النادي الإنجليزي عرض الصيف الماضي 73 مليون جنيه إسترليني لضمه، لكنّ اللاعب الهولندي أصر على البقاء في الكامب نو ورفض الرحيل.

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#برشلونة #ليونيل ميسي #الليغا #فرينكي دي يونغ #اللعب المالي النظيف

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