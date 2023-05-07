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"حماس" تطلق برنامجا للتواصل مع المجتمع الفلسطيني في لبنان

07 مايو 2023 . الساعة 15:33 بتوقيت القدس
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أطلقت حركة حماس "برنامج التواصل الجماهيري مع أكبر شريحة من المجتمع الفلسطيني في لبنان" في الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة.

وقال بيان صدر عن حماس اليوم الأحد، إن مسؤول العمل الجماهيري في الحركة في لبنان، رأفت مرّة، استهل برنامج التواصل من منطقة صور جنوب لبنان "بجولة واسعة على شخصيات وفاعليات وعائلات ومضافات مخيم البرج الشمالي".

وأكد مرة أن "ذكرى النكبة مناسبة وطنية جامعة، وأن إحياءها هو للتمسك بالهوية الوطنية والأرض والمقدسات، والتذكير بالإرهاب الصهيوني، والتمسك بحق العودة".

وقال البيان إن "برنامج التواصل مع المجتمع الذي نطلقه، يتم في وقت تتصاعد فيه عمليات المقاومة ضد الاحتلال وتزداد تضحيات شعبنا، ويرسم شعبنا في الداخل والخارج صورة متكاملة من الالتزام بنهج التحرير والعودة".

ويشمل برنامج التواصل الاجتماعي "جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، ويهدف إلى بث الوعي والتمسك بالثوابت على قاعدة المقاومة والوحدة" بحسب القائمين عليه.

يشار إلى أن الفلسطينيين يحيون ذكرى النكبة يوم 15 أيار/مايو من كل عام، وهو اليوم الذي تم فيه إعلان قيام دولة الاحتلال على أراضيهم التي تم اغتصابها عنوة.

ويحيي الفلسطينيون الذكرى الـ 75 هذا العام بأنشطة واسعة تشمل الشتات الفلسطيني في أوروبا والأمريكيتين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #لبنان #ذكرى النكبة

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