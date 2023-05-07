7 مايو في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد 7 مايو/ أيار العديد من الأحداث المهمة على الصعيد الفلسطيني والعربي والدولي يضع " " أبرزه في نقاط:

1104 السلاجقة يتغلبون على الصليبيين في معركة حران.

السلاجقة يتغلبون على الصليبيين في معركة حران. 1250 فك أسر ملك فرنسا لويس التاسع وخروجه من محبسه بمدينة المنصورة المصرية.

فك أسر ملك فرنسا لويس التاسع وخروجه من محبسه بمدينة المنصورة المصرية. 1907 قوات ملك السعودية عبد العزيز آل سعود تنهي تمرد قام به زعيم قبيلة مطير فيصل الدويش.

قوات ملك السعودية عبد العزيز آل سعود تنهي تمرد قام به زعيم قبيلة مطير فيصل الدويش. 1914 أول باخرة تعبر قناة بنما.

أول باخرة تعبر قناة بنما. 1920 تأسيس بنك مصر.

تأسيس بنك مصر. 1936 إعلان تأسيس جيش الجهاد المقدس في فلسطين، وأسندت قيادته إلى عبد القادر الحسيني.

إعلان تأسيس جيش الجهاد المقدس في فلسطين، وأسندت قيادته إلى عبد القادر الحسيني. 1952 ظهور التطبيقات النظرية للدوائر المتكاملة والتي أصبحت نواة كل حاسوب أو جهاز إلكتروني.

ظهور التطبيقات النظرية للدوائر المتكاملة والتي أصبحت نواة كل حاسوب أو جهاز إلكتروني. 1963 المؤتمر العام للجان القومية الفلسطينية في مدينة القدس يدو إلى الامتناع عن دفع الضرائب للاحتلال الإسرائيلي.

المؤتمر العام للجان القومية الفلسطينية في مدينة القدس يدو إلى الامتناع عن دفع الضرائب للاحتلال الإسرائيلي. 1998 شركة أبل تعلن عن جهاز آي ماك -iMac.

شركة أبل تعلن عن جهاز آي ماك -iMac. 2002 فجر القسامي محمد جميل معمر من قريوت قضاء نابلس والقادم من الأردن نفسه داخل مقهى "شفيلد كلاب" في ريشون لتسيون المحتلة، حيث أسفرت العملية عن مقتل 20 صهيونياً وجرح60 آخرين، يذكر أن كتائب القسام تأخرت في الإعلان عن اسم الاستشهادي لنحو ست سنوات لأسباب أمنية.

فجر القسامي محمد جميل معمر من قريوت قضاء نابلس والقادم من الأردن نفسه داخل مقهى "شفيلد كلاب" في ريشون لتسيون المحتلة، حيث أسفرت العملية عن مقتل 20 صهيونياً وجرح60 آخرين، يذكر أن كتائب القسام تأخرت في الإعلان عن اسم الاستشهادي لنحو ست سنوات لأسباب أمنية. 2003 استشهاد القائد القسامي أمين منزلاوي من مخيم عسكر الجديد شرق نابلس.

استشهاد القائد القسامي أمين منزلاوي من مخيم عسكر الجديد شرق نابلس. 2012 فلاديمير بوتين يؤدي اليمين رئيساً لروسيا الاتحادية ليخلف دميتري ميدفيديف في المنصب.

فلاديمير بوتين يؤدي اليمين رئيساً لروسيا الاتحادية ليخلف دميتري ميدفيديف في المنصب. 2016 مسيرة وفاء راجلة من حيفا شرق الأراضي المحتلة إلى المسجد الأقصى المبارك.

مسيرة وفاء راجلة من حيفا شرق الأراضي المحتلة إلى المسجد الأقصى المبارك. 2020 علماء الفلك يعلنون عن اكتشاف أول ثقب أسود قريب من الأرض في نظام النجوم يحمل اسم HR 6819 ويمكن رؤيته بالعين المجردة.

علماء الفلك يعلنون عن اكتشاف أول ثقب أسود قريب من الأرض في نظام النجوم يحمل اسم HR 6819 ويمكن رؤيته بالعين المجردة. 2022 فوز التونسية أُنس جابر، المصنفة العاشرة عالمياً في بطولة مدريد المفتوحة للأساتذة، بعد فوزها على الأمريكية جيسيكا بيغلا، لتصبح أول لاعبة عربية وإفريقية تفوز بأحد بطولات التنس الكُبرى التسع.

المصدر / فلسطين أون لاين