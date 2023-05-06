حمادة: شهيدا طولكرم ثأرا للأقصى وللحرائر اللاتي اعتٌديَ عليهنّ في ساحاته

قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة، إنّ شهيدَي طولكرم أثبتا أنّ من خلف المسجد الأقصى رجال صناديد سوف يدافعون عنه وعن الحرائر اللّاتي يُعتدى عليهنّ في ساحاته.

وأضاف حمادة في تصريح صحفي: "نزفُّ إلى شعبنا شهيدَي القسام اللّذَين ارتقيا اليوم في طولكرم، هذان البطلان كان لهما دور في الرد على عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك".

وتابع: "إنّ الشهداء تفاعلوا مع هذه القضية وأوصلوا الرسالة مدوية عبر فوهة بندقية المقاومة إلى هذا العدو الصهيوني أنّ من خلف المسجد الأقصى رجال صناديد سوف يدافعون عنه وأنّ من خلف الحرائر اللاتي يُعتدى عليهنّ في ساحات المسجد الأقصى رجال سيثأرون لكرامتهن".

ووجّه التحية إلى كوكبة الشهداء الذين ارتقوا وهم يمضون إلى العلياء بعد أن أدوا دورهم، مؤكدًا أنّ في الضفة مخزون لا ينضب من رجال كأمثال هؤلاء الذي ارتقوا في القدس والضفة والداخل المحتل، رجال متوثّبون للرد على العدو.

وبيّن أنّ الاحتلال واهم إذا ما ظنّ أنّه من خلال هذا الإجرام سيكسر شوكة المقاومة، وقابل الأيام سيثب له عظيم خطئه.

وشيّعت الجماهير في طولكرم ظهر اليوم السبت جثماني الشهيدين القساميين، حمزة خريوش وسامر الشافعي اللَّذين ارتقيا في اشتباك مع قوات الاحتلال بمخيم طولكرم.

المصدر / فلسطين أون لاين