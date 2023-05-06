فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تظاهرة في صندلة تنديدا بجريمة قتل الشاب ديار عمري

حمادة: شهيدا طولكرم ثأرا للأقصى وللحرائر اللاتي اعتٌديَ عليهنّ في ساحاته

حماس تنعى الشهيد ديار عمري وتدعو فلسطينيي الداخل للتصدي للاحتلال ومستوطنيه

مودريتش يحسم قراره النهائي بشأن تجديد عقده مع ريال مدريد

سالم يتحدث عن مشاركة منتخب الشاطئية في البطولة العربية

بيت حانون يبرم الصفقة رقم 13

للأسبوع الثامن عشر.. تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو

حيفا: وقفة إسناد للأسير وليد دقة

تفاصيل عقوبات الكاف على الترجي بسبب شغب الجماهير

برلمانيون فرنسيون يعبرون عن قلقهم من عدم قدرتهم على انتقاد (إسرائيل)

حمادة: شهيدا طولكرم ثأرا للأقصى وللحرائر اللاتي اعتٌديَ عليهنّ في ساحاته

06 مايو 2023 . الساعة 21:40 بتوقيت القدس
...

قال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس، محمد حمادة، إنّ شهيدَي طولكرم أثبتا أنّ من خلف المسجد الأقصى رجال صناديد سوف يدافعون عنه وعن الحرائر اللّاتي يُعتدى عليهنّ في ساحاته.

وأضاف حمادة في تصريح صحفي: "نزفُّ إلى شعبنا شهيدَي القسام اللّذَين ارتقيا اليوم في طولكرم، هذان البطلان كان لهما دور في الرد على عدوان الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك".

وتابع: "إنّ الشهداء تفاعلوا مع هذه القضية وأوصلوا الرسالة مدوية عبر فوهة بندقية المقاومة إلى هذا العدو الصهيوني أنّ من خلف المسجد الأقصى رجال صناديد سوف يدافعون عنه وأنّ من خلف الحرائر اللاتي يُعتدى عليهنّ في ساحات المسجد الأقصى رجال سيثأرون لكرامتهن".

ووجّه التحية إلى كوكبة الشهداء الذين ارتقوا وهم يمضون إلى العلياء بعد أن أدوا دورهم، مؤكدًا أنّ في الضفة مخزون لا ينضب من رجال كأمثال هؤلاء الذي ارتقوا في القدس والضفة والداخل المحتل، رجال متوثّبون للرد على العدو.

وبيّن أنّ الاحتلال واهم إذا ما ظنّ أنّه من خلال هذا الإجرام سيكسر شوكة المقاومة، وقابل الأيام سيثب له عظيم خطئه.

وشيّعت الجماهير في طولكرم ظهر اليوم السبت جثماني الشهيدين القساميين، حمزة خريوش وسامر الشافعي اللَّذين ارتقيا في اشتباك مع قوات الاحتلال بمخيم طولكرم.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#حماس #القدس #محمد حمادة #شهداء طولكرم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة