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مستوطن يقتل شابًّا فلسطينيًّا بالداخل المحتل

حماس تنعى الشهيد ديار عمري وتدعو فلسطينيي الداخل للتصدي للاحتلال ومستوطنيه

06 مايو 2023 . الساعة 21:14 بتوقيت القدس
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أكدت حركة حماس أن شعبنا لن يمرر جرائم الاحتلال ومستوطنيه بلا رد، وسيصعد مقاومة ردا على جرائم الاحتلال، داعيةً فلسطينيي الداخل المحتل إلى مواجهة الاحتلال وعنجهية مستوطنيه.

جاء تأكيد حماس في بيان نعت فيه الشهيد الشاب ديار عمري (20 عامًا)، الذي ارتقى مساء اليوم برصاص مستوطن في بلدة صندلة بمنطقة مرج ابن عامر بالداخل الفلسطيني المحتل.

وقال البيان :"إنّ شعبنا البطل لن يمرر جرائم الاحتلال ومستوطنيه بلا رد، وسيصعّد مقاومته رداً على جرائم الاحتلال وثأراً لدماء الشهيد عمري وكل أبطال شعبنا وآخرها تلك التي روت ثرى نابلس وطولكرم".

 وشددت حماس على أن دماء أبناء شعبنا ليست رخيصة، وسيدفع العدو الثمن غالياً.

ودعت أهالي الداخل الفلسطيني المحتل، إلى مواجهة الاحتلال وعنجهية مستوطنيه، والثأر لدماء الشهيد عمري والشهداء الأبرار، ومواصلة النفير وشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لأبشع حملة تهويد واستهداف صهيوني غاشم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الاحتلال #الشهيد ديار عمري

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