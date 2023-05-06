مانشستر سيتي وريال مدريد.. من المرشح للفوز والتأهل بحسب فينغر؟

يعتقد الفرنسي آرسين فينغر، المدير الفني الأسبق لنادي أرسنال، ورئيس لجنة التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أن مانشستر سيتي هو الأوفر حظًا للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا والتغلب على ريال مدريد في نصف النهائي.



وسيلاقي مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لنسخة 2022-23، حيث تُقام مباراة الذهاب يوم الثلاثاء 9 مايو/أيار المُقبل، في "سانتياغو برنابيو"، على أن يُقام الإياب يوم 17 من الشهر ذاته.



وقال فينغر في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية: "المباراة النهائية؟! أود أن أقول في الوقت الحالي، سأمنح ميلان ومانشستر سيتي الأفضلية بسبب استقرارهما الدفاعي.. ربما يكون ريال مدريد أكثر ضعفًا من الناحية الدفاعية".



ولم يستبعد فينغر رؤية ريال مدريد مرة أخرى في دوري أبطال أوروبا، مُضيفًا: "ريال مدريد يظل ريال مدريد، يُمكنهم التسجيل في أي نادٍ وفي أي وقت، وهذا هو السبب وراء إمكانية بلوغهم النهائي".



وسبق أن التقى الميرينغي والسيتي في نصف نهائي الموسم الماضي، وتأهل الملكي إلى لنهائي، رغم فوز مانشستر سيتي على ريال مدريد في مباراة الذهاب بنتيجة (4-3)، لكن في لقاء الإياب حقق الريال ريمونتادا مُثيرة في "سانتياغو برنابيو" حيث انتصر (3-1)، ليتأهل بنتيجة (6-5) في مجموع المباراتين.



وبلغ مانشستر سيتي المربع الذهبي في دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة تواليًا، بعدما اجتاز عقبة بايرن ميونخ الألماني، حيث تأهل بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين، بعد أن فاز ذهابًا (3-0) وتعادل إيابًا بنتيجة (1-1)، بينما ريال مدريد في دور قبل النهائي بعد الفوز على تشيلسي ذهابًا وإيابًا بنتيجة (4-0).

المصدر / فلسطين اونلاين