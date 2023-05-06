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"حماس": دماء شهيدَي طولكرم ستكون وقودَ ثورة في وجه المحتل

06 مايو 2023 . الساعة 11:07 بتوقيت القدس
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شهيدا طولكرم

زفَّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الشهيدين القساميَّيْن حمزة خريوش وسامر الشافعي، اللذين ارتقيا خلال اشتباك مسلَّح مع قوة خاصّة تتبع جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مخيم طولكرم شمال الضفة الغربية، صباحاً.

وأثنت الحركة خلال تصريح صحفي، اليوم السبت، على جهود "أبطال المقاومة الذين استطاعوا اكتشاف أمر القوة الصهيونية الخاصة، وخاضوا معها اشتباكًا ضاريًا وأوقعوا في صفوفها إصابات محقّقة"، مؤكدةً أن دماء الشهداء التي سالت على ثرى طولكرم اليوم ستكون وقود ثورة في وجه المحتل الغاصب.

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وقالت: "إن تصاعد جرائم الاحتلال ونزيف الدم الفلسطيني المتواصل والخطر المحدق بالمسجد الأقصى المبارك يستدعي مواصلة اليقظة والنفير واستنهاض كل الطاقات الشعبية والميدانية لصدِّ العدوان والدفاع عن شعبنا ومقدَّساتنا".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #جيش الاحتلال #المقاومة بالضفة #شهداء طولكرم

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