إضراب شامل في طولكرم حداداً على الشهيدين "الشافعي" و"خريوش"

أعلنت فصائل العمل الوطني الإضراب الشامل في محافظة طولكرم بالضفة الغربية، اليوم السبت، حداداً على الشهيدين، اللذين أعدما بدم بارد من قِبل قوات الاحتلال.

وأفادت وزارة الصحة صباحاً، بارتقاء الشهيدين سامر صلاح الشافعي، وحمزة جميل خريوش، وهما يبلغان من العمر 22 عامًا، عقب اقتحام مخيم طولكرم بتعزيزات عسكرية.

وأوضحت أن الشهيد الشافعي أصيب بالرصاص في الرقبة والصدر والبطن، والشهيد خريوش أصيب بالرصاص في الصدر والبطن والقدم اليسرى.

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بدورها، نعت حركة "حماس" الشهيدين، وقال الناطق باسمها حازم قاسم، أن جريمة الاحتلال في مخيم نور شمس بطولكرم شمال الضفة الغربية، لن تمرَّ دون رد من شعبنا الفلسطيني ومقاومته، وستستمر معركة الدفاع عن المقدَّسات والقتال من أجل انتزاع حرية الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين